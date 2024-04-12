الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس ثالث أيام عيد الفطر.. فيديو

توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك يشهد تحسن في الأحوال الجوية وأرتفاعا فى قيم درجات الحرارة، بمعظم المحافظات وأن هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة ودافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الأولى، أن البلاد تتعرض لانخفاض فى درجات الحرارة، بينما يكون طقسا دافئا على شمال سيناء وجنوب الصعيد.

الرياح لن تكون مصاحبة للرمال والأتربة

وكشفت عضو المركز الأأعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن القاهرة في المساء ستتعرض لنشاط رياح، مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مؤكده أن هذه الرياح لن تكون مصاحبة لـ الرمال والاتربة، ولكن البلاد في الساعات الصباحية ستتأثر بالشبورة المائية، وزيادة لفترات أشعة الشمس بشكل كبير، لافتة إلى ان البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء ونتيجة لذلك سيؤدى إلى أرتفاع قيم درجات الحرارة فى فترات النهار.