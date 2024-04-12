نشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك مزيد وتحسن في الأحوال الجوية، بمعظم المحافظات وأن هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد في فترة النهار تتعرض لـ ارتفاع في درجات الحرارة، وأن فترة الليل يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن القاهرة في المساء ستتعرض لـ نشاط رياح، وأنه سيكون شعور بانخفاض درجات الحرارة، وأن هذه الرياح لن تكون مصاحبة لـ الرمال والاتربة، ولكن البلاد في الساعات الصباحية ستتأثر بالشبورة المائية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 16

بنهــــا 27 17

دمنهور 26 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 15

نخل 24 13

كاترين 19 10

الطور 30 18

طابا 24 16

شرم الشيخ 31 20

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 21 14

سيوة 28 13

رأس غارب 30 19

الغردقة 30 19

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 29 15

بني سويف 29 15

المنيا 30 16

أسيوط 30 15

سوهاج 32 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

الوادي الجديد 30 16

أبوسمبل 32 19