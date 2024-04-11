عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، إنه مع دخول فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة وخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار والذي يصل لـ 10 درجات مئوية، معقبة: “لازم ناخد بالنا”.
 

txt

بدون زيادة وزن .. 3 نصائح لتناول كحك العيد بأمان|تعرف عليها

txt

أستاذ علوم سياسية: مصر تعي مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة| فيديو

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على عدم الانخداع بدفء النهار وأخذ الحذر من ظاهرة الشبورة المائية خلال الفترة القادمة والتي ستكون كثيفة في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى الأسبوع المقبل مع وجود نشاط نسبي في الرياح.
 

حالة الطقس اليوم الخميس

وأضافت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء مستقرة مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئة على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس طقس اليوم العظمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

رئيس الإذاعة لـ صدى البلد: إيقاف الشيخ السلكاوي لمدة عام..وبحث منعه نهائيًا لتكرار الأخطاء

موضوعات متعلقة

اللحظات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز.. مخرج "بقينا اتنين" يكشف التفاصيل

محمد نشأت: المسرح هو أساس الممثل المحترف

شخصية كوميدية.. يوسف عثمان يتحدث عن دوره في "بقينا اتنين"

القوات الخاصة الروسية تقــ ــتل مشتبهين بالتخطيط لأعمال إرهابية

الجيش الفرنسي يسقط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة| شاهد

خبير أثري يُعدد أبرز المعالم السياحية المتاح زيارتها خلال أيام العيد| فيديو

8 شهداء وعدة مصابين في قصف إسرائيلي شرق مدينة رفح الفلسطينية

بدون زيادة وزن .. 3 نصائح لتناول كحك العيد بأمان|تعرف عليها

ترشيحاتنا

الأمن الفيدرالي الروسي: القوات الخاصة البريطانية تعمل في أوكرانيا

إنقاذ شاب من الغرق في حمام سباحة نادٍ شهير بأكتوبر

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

أول تعليق من روسيا على الهجوم الإيراني المتوقع ضد إسرائيل

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

الإذاعة المصرية تقرر وقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعال المستمر علامة على مرض خطير

لتكريمها عن حق عرب.. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

تقوى المناعة.. عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بينها مشروب رمضاني

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ