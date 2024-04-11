10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، إنه مع دخول فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة وخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار والذي يصل لـ 10 درجات مئوية، معقبة: “لازم ناخد بالنا”.



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على عدم الانخداع بدفء النهار وأخذ الحذر من ظاهرة الشبورة المائية خلال الفترة القادمة والتي ستكون كثيفة في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى الأسبوع المقبل مع وجود نشاط نسبي في الرياح.



حالة الطقس اليوم الخميس

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء مستقرة مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئة على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.