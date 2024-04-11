بدون زيادة وزن .. 3 نصائح لتناول كحك العيد بأمان|تعرف عليها

قالت الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية إلى أن الكحك أعلى حلويات العيد في السعرات ويأتي بعده البيتي فور وأقلهم في السعرات البسكوت، موضحة أن الكحكة الواحدة تحتوي على 200 سعرة حرارية.

أجابت الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية عن سؤال: “هل يمكن تناول كحك العيد بدون زيادة في الوزن”، قائلة: إنه يمكن تناول كافة المأكولات بدون الزيادة في الوزن ولكن الأمر يكمن في تحقيق معادلة بسيطة وهي تناول كميات معتدلة وتنظيم الوجبات على مدار اليوم.



ما هو سبب زيادة الوزن؟

وأضافت “نوح” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الخميس، أن استهلاك الطعام بكميات كبيرة هو الذي يؤدي لزيادة الوزن.



وأشارت استشاري التغذية العلاجية الى أن الاعتدال هو الحل الأمثل للاستمتاع بكافة الأطعمة دون معاناة الزيادة في الوزن