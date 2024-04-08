بسعر أقل 30% من الأسواق| طرح كحك العيد والبسكوت في هذه الأماكن

يستعد المواطنون لعيد الفطر المبارك، ومع اقتراب موعده يبحث الجميع عن أفضل الأماكن لشراء كعك العيد بأحسن سعر وجودة عالية، كما يهتم الكثير بالبحث عن آثار الإكثار من تناول الكعك والبسكوت على الوزن والصحة وخاصة لكبار السن.



كحك العيد بسعر أقل 30% من الأسواق

وقال ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه وزارة التموين تعمل على طرح كميات من "البسكويت والبتيفور والكحك"، بمخابزها، بتخفيضات تصل من 15% إلى 30%.



وأكد ناصر ثابت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، أن سعر كيلو “الكحك السادة” 170 جنيه “كحك المكسرات” 210 جنيه، في حين أن سعر كيلو "البسكويت النشادر" 140 جنيه “البسكويت اللوكس” 150 جنيها.

وأشار وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، عبر فضائية “صدى البلد”، إلى أنه في حالة وجودة شكوى من المواطن، يمكنه الإتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو التوجه مباشرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية.

نصائح صحية مهمة قبل تناول كحك العيد



ومن جانبه قالت الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم النغذية المركز القومى للبحوث، إنها تنصح بالتدرج فى تعويد المعدة على البدء بكميات قليلة من الطعام وتصغير حجم الوجبات حتى تعتاد المعدة على إستقبال الطعام

ابتداء من صباح يوم العيد ولتجنب إرباك الجهاز الهضمى وإتاحة الفرصة لعملية هضم مريحة وكاملة، ومن المفيد الالتزام بوجبات محددة وتنظيم مواعيد تناولها وتجنب الاستمرار في التقاط الطعام طوال اليوم كى تتاح للجهاز الهضمى فرصة القيام بوظائفه على نحو طبيعى.

وأشارت إلى أن عيد الفطر لا يمكن أن يمر دون الكعك والغريبة والبيتى فور وغيرها من الحلويات اللذيذة، لكن تلك الأطعمة تحتوى على الدهون المشبعة )السمنة أو الزبدة( والكربوهيدرات )الدقيق والسكر( كمكونات أساسية والإفراط في تناولها قد يؤدى إلى زيادة السعرات الحرارية المتناولة ) الكعكة الواحدة تحتوى على 200 سعر ً يؤدى لزيادة الوزن.

وأوضحت أنه يعتبر البسكويت بأنواعه هو الأقل فى المحتوى من السعرات الحرارية، ولذا يجب على الجميع عدم الإفراط فى تناول هذه الحلويات والاكتفاء بقطعة أو إثنين كحد أقصى خلال اليوم، ويجب عدم الإفراط فى تناول الحلويات والوجبات الدسمة أيام العيد يؤدى إلى إرباك الجهاز الهضمى وحدوث تلبكات معوية، فالكعك المحتوى على المكسرات والعجوة أفضل من المحتوى على الملبن أو السادة وذلك لان المكسرات تحتوى، على الأحماض الدهنية من نوع أوميجا-3 وهى هامة ومفيدة جدا لصحة الجسم والقلب وكذلك تحتوى على عنصر الزنك والهام جدا وكذلك العجوة وهى بلح وبالتالى تحتوى على سكريات للجهاز المناعى وعمله بكفاءة طبيعية وأملاح معدنية وفيتامينات مفيدة للجسم بإلإضافة إلى أن كمية الدهون والكربوهيدارت الموجودة بها.



وأشارت إلى أنه كذلك البسكويت يكون أقل فى محتواه من السعرات الحرارية وبالتالى فهو أفضل من الغريبة والبتى فور كما يمكن زيادة الفائدة به بإضافة الكاكاو لما يحتويه من مضادات وأكسدة مهمة ومفيدة للقضاء على الشقوق أو الشوادر الحرة، كما يمكن إستخدام بعض البدائل للدقيق كليا جزئيا ً فى إعداد الحلوى مثل دقيق الشوفان لما يحتويه ألياف غذائية مفيدة وكذلك محتواه من الفيتامينات.

كما يجب الحرص فى يوم العيد على توزيع الوجبات وأن تكون وجبات صغيرة حتى لا نرهق الجهاز الهضمى، ويجب تناول الخضروات والفواكه الطازجة لما تحتويه من ألياف غذائية مهمة وكذلك محتواها من الفيتامينات والأملاح المعدنية و يجب تناول كمية كافية من المياه من 2 إلى 3 لتر خلال اليوم.

وأشار إلى أن توجد وجبتين خفيفتين تكون عبارة عن فواكه أو خضروات طازجة أو بعض البقوليات مثل الحمص أو الترمس وكذلك لب عباد الشمس ) اللب السورى( أو لب القرع )اللب الأبيض( وهى من الأغذية التي من المعتاد تناولها فى العيد ولكن يجب ألا تحتوى على كمية عالية من الأملاح حتى لا تؤذى مرضى ارتفاع الضغط، كذلك يجب الحرص على تناول المشروبات العشبية مثل الشاي الأخضر والينسون والنعناع خلال اليوم لما لها من فوائد صحية بما تحتويه من مواد فعالة نباتية تعمل كمضادات أكسدة مما يحفظ الجسم ويحميه من الشقوق الحرة.