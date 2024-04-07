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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كحك العيد؟

صدى البلد

بدأ الكثير في تناول كحك العيد والإفراط فى تناوله.

وقد أكد الأطباء أن كحك العيد يؤدى للإصابة بالبدانة، حيث تعادل الكحكة الواحدة رغيفا من الخبز،  لذلك ينبغي الانتباه عند تناول الكحك، وألا يسرف الإنسان فى الأكل منه لأنه بقدر ما فيها من استمتاع عند تناوله، بقدر ما فيه من مخاطر على الصحة بشكل عام، 
منها تفاقم السكري وانسداد شرايين القلب نتيجة ترسيب الدهون على جدرانها.


والزيادة من سكريات الكحك تتحول إلى دهون يتم تخزينها فى الجسم لتصبح خطرا يهدد الصحة العامة ويؤدى إلى الإصابة بالبدانة التى تترتب عليها قلة المجهود البدنى وزيادة العبء على الأعضاء، خاصة القلب والرئتين والكليتين.

ويفضل تناول بعض المشروبات بعد تناول الكعك، ومنها الحلبة والقرفة، فذلك يجنبنا آثاره الضارة، لأن الحلبة تحتوى على مادة “الجلاكتوفتان” التى تخفض مستوى السكر والكوليسترول فى الدم، وتناول مشروب القرفة يساعد أيضا على هضم المواد الغذائية الدسمة التى تدخل فى إعداد كعك العيد.

ويفضل الاكتفاء بتناول كعكتين فى اليوم على فترات زمنية متباعدة أو تناول كعكة وقطعة غريبة وقطعة بيتى فور.

 

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