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إلهام أبو الفتح
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شبورة ورياح .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد.. وتحذر من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الخميس، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، موضحة أن هناك زيادة طفيفة في قيم درجات الحرارة، بجانب زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.
 

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حالة الطقس اليوم الخميس

وأضافت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء مستقرة مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئة على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع دخول فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة وخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار والذي يصل لـ 10 درجات مئوية، معقبة: “لازم ناخد بالنا”.

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على على عدم الانخداع بدفء النهار وأخذ الحذر من ظاهرة الشبورة المائية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى الأسبوع المقبل مع وجود نشاط نسبي في الرياح. 

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