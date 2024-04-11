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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد كسوف الشمس.. 3 ظواهر فلكية تحدث خلال أيام عيد الفطر|تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

بعد أن شهد العالم كسوفًا كليًا للشمس يبدو أن محبي الفضاء والظواهر الفلكية على موعد مع ظواهر جديدة خلال أيام عيد الفطر.

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اقتران القمر والمشترى

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك المصري، عبر تقرير عرضته فضائية العربية، عن مجموعة من الظواهر الفلكية التي بدأت بالظهور من يوم أمس الأربعاء ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وقال “تادرس” إن كوكبي المريخ وزحل سيقترنان ويمكن رؤيتهما بالعين في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، كما سيقترن القمر مع كوكب المشترى العملاق لنراهما متجاورين في السماء.

وأضاف أن القمر سيقترن أيضًا اليوم الخميس مع الحشد النجمي بلايدي المعروف بـ “ثريا” أو الأخوات السبع في برج الثور وسيتم رؤيتهما بالعين المجردة السليمة.

وعن شروط رؤية الظواهر بالعين قال إن أفضل الأماكن هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال إضافة إلى صفاء السماء.

وشدد أستاذ الفلك المصري أيضًا على عدم وجود علاقة بين اصطفاف الكواكب واقترانتها في السماء وحدوث زلازل على الأرض.

عيد الفطر الظواهر الفلكي الفضاء الفلك توك شو صدى البلد

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