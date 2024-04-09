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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال الكسوف الكُلي للشمس.. حفل زفاف جماعي أمريكي تحت ظلام النهار|شاهد

صدى البلد

أقام أكثر من 20 زوجاً وزوجةً حفل زفاف جماعي في حديقة عامة في مدينة في رينتون بولاية أوهايو الأمريكية خلال وقوع الكسوف الكُلي للشمس.
 

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حوّل النهار إلى ليل.. كسوف الشمس يحبس أنفاس الأمريكيين|شاهد

للتغلب على فكرة الزواج التقليدي

وحوّل الحدث الكوني النادر نهار أمس الاثنين إلى ليل مظلم لمدة ثلاث دقائق. وحضر أكثر من 100 شخص حفل الزواج الجماعي الذي شارك فيه عمدة مدينة ترينتون، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت سامانتا بالمر، التي تزوجت جيرالد ليستر في مراسم استمرت لعدة دقائق بالحديقة قبل الكسوف الكُلي، إن فكرة الزواج خلال الحدث جاءت لتزيل عنهما الضغوط الخاصة بترتيب حفل عُرس تقليدي.

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