خلال الكسوف الكُلي للشمس.. حفل زفاف جماعي أمريكي تحت ظلام النهار|شاهد

أقام أكثر من 20 زوجاً وزوجةً حفل زفاف جماعي في حديقة عامة في مدينة في رينتون بولاية أوهايو الأمريكية خلال وقوع الكسوف الكُلي للشمس.



للتغلب على فكرة الزواج التقليدي

وحوّل الحدث الكوني النادر نهار أمس الاثنين إلى ليل مظلم لمدة ثلاث دقائق. وحضر أكثر من 100 شخص حفل الزواج الجماعي الذي شارك فيه عمدة مدينة ترينتون، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت سامانتا بالمر، التي تزوجت جيرالد ليستر في مراسم استمرت لعدة دقائق بالحديقة قبل الكسوف الكُلي، إن فكرة الزواج خلال الحدث جاءت لتزيل عنهما الضغوط الخاصة بترتيب حفل عُرس تقليدي.