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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوّل النهار إلى ليل.. كسوف الشمس يحبس أنفاس الأمريكيين|شاهد

كسوف الشمس
كسوف الشمس

حلّ ظلام بارد في منتصف النهار في جميع أنحاء أمريكا الشمالية مع بدء كسوف الشمس في سباقه عبر القارة.

وشهدت ولاية تكساس الأمريكية بداية كسوف الشمس حيث حجب القمر الشمس بالتدريج لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وسمحت الأحوال الجوية برؤية واضحة على طول المسار الذي يبدأ في المكسيك ثم يعبر الولايات المتحدة إلى كندا.

 واحتشد هواة مشاهدة كسوف الشمس في أماكن على طول "مسار الكسوف الكلي" بما في ذلك مدينة فريدريكسبرج وسط تكساس .

وتمكن الناس من رؤية هالة الشمس، وهي الغلاف الجوي الخارجي للنجم، والتي عادة ما تكون غير مرئية بسبب سطوع الشمس.

 في حين شاهد الأشخاص الذين يراقبون من خارج مسار الكسوف الكلي كسوفا جزئيا يحجب فيه القمر معظم وجه الشمس ولكن ليس كله.

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عبر بضع مراحل منفصلة. فهو يبدأ بمرحلة كسوف جزئي حيث يبدأ القمر بالمرور بين الأرض والشمس، فيحجبها جزئيا ويترك الشمس تبدو وكأنها على شكل هلال.

في مرحلة تالية، تعرف باسم خرزات بيلي، تشرق نقاط ضوء من الشمس حول حواف القمر بسبب تضاريس القمر غير المنتظمة، مما ينتج حبات صغيرة من الضوء.

وفي مرحلة الخاتم الألماس، تظهر نقطة مضيئة واحدة على طول حافة القمر حين يترك الغلاف الجوي للشمس حلقة من الضوء حول القمر. وتظهر الصورة كأنها خاتم ألماس. وهذه الظاهرة تسبق الكسوف الكلي.

وبعد الكسوف الكلي، تتكرر المراحل الأخرى حيث يستمر القمر في التحرك على طول مساره حتى ينتهي الكسوف. ولن يحدث الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن مشاهدته من الولايات المتحدة  قبل عام 2044.
 

كسوف الشمس أمريكا الشمالية ولاية تكساس تكساس يورونيوز

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