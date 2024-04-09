غزاويات يحاولن صنع الكحك في عيد يحرمون فيه من شتى مظاهر الحياة|فيديو

تجمعت مجموعة من الفلسطينيات النازحات في مدينة دير البلح في قطاع غزة في محاولة لتضافر جهودهن وإمكانياتهن المحدودة لصنع كحك عيد الفطر.



ويقول بعضهن إنهن نجحن في جمع القليل من المال لصنع الكحك في محاولة لبث البهجة في قلوب أطفالهن على الرغم من انعدام أبسط مقومات الحياة بالخيام التي يعشن هن وعائلاتهن فيها، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت أحلام صالح، وهي نازحة من مدينة غزة شاركت في صنع الكحك: "نحن محرومون من جميع أشكال الحياة. حتى لو رجعنا إلى غزة وأعادوا لنا المباني وأعادوا بناء غزة، فمن سيعيد الناس الذين قتلوا إلينا؟".

ويأتي عيد هذا العام بينما تستعر الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر وهو ما نتج عنه مقتل ما لا يقل عن 33 ألف فلسطيني منذ أكتوبر الماضي.

