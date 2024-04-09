جويتريش يحذر من حرب معلومات مضللة في قطاع غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في منشور له يوم الاثنين X، من حرب معلومات مضللة تتعلق بالصراع الفعلي المحتدم في قطاع غزة، داعيًا إلى السماح للصحفيين الدوليين بالدخول إلى القطاع.

وقال جويتريش، لقد أضافت حرب المعلومات إلى صدمة الحرب في غزة، حيث حجب الحقائق وحوّل اللوم.

وأضاف في تدوينته عبر حسابه على موقع X، إن منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يسمح بازدهار المعلومات المضللة والروايات الكاذبة.

ووفقا لـ سي ان ان، سُمح لوسائل الإعلام الأجنبية بالوصول بشكل محدود للغاية إلى غزة، إما برفقة الجيش الإسرائيلي بشرط مشاهدة اللقطات الأولية غير المحررة والموافقة عليها، أو في حالات نادرة مع قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى القطاع.