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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عداء بريطاني يقطع قارة إفريقيا ركضاً ويختتم مغامرته في تونس|شاهد

صدى البلد

أكمل روس كوك، عداء الماراثون للمسافات الطويلة، مسيرته عبر قطع قارة أفريقيا بالكامل بعد وصوله إلى رأس أنجلة في أقصى شمال تونس، عقب السفر عبر 16 دولة، في رحلة استمرت 352 يوماً تضمنت تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من التسمم الغذائي.

وبدأ كوك مغامرته في أبريل الماضي في أقصى نقطة بجنوب القارة، وهي قرية لاجولهاس في جنوب أفريقيا، ثم واصل مسيرته نحو الساحل الغربي للقارة قاطعاً مسافة تزيد على 16 ألف كيلومتر، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وكتب كوك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “أول شخص على الإطلاق يركض بطول أفريقيا بأكملها.” المهمة اكتملت". وجمع رياضي سباقات التحمل، الذي يطلق على نفسه اسم "أصعب رجل"، أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية طوال الرحلة.
 

عداء إفريقيا ماراثون تونس يورونيوز

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