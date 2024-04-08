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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا.. منتخب الناشئين يستدعي 5 لاعبين من «أهلي 2008»

صدى البلد

استدعى منتخب مصر للناشئين ٥ لاعبين من فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008، في معسكره المغلق الذي يقام من 10 وحتى 16 أبريل الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا الودية الدولية بالجزائر للمنتخبات مواليد 2007، التي تقام في الفترة من 16 وحتى 27 أبريل.

استدعى منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أحمد الكاس كلًّا من حمزة الدجوي (مدافع) وعمر العدوي (لاعب وسط) وبلال عطية (صانع ألعاب) وزياد أيوب (مهاجم)، وحمزة عبد الكريم (مهاجم).

وتقام البطولة لمنتخبات مواليد 2007 بينما يشارك فيها المنتخب الوطني بفريق مواليد 2008، ويلعب مباراته الأولى أمام تونس في 18 أبريل، ثم يواجه ليبيا في 20 أبريل، ويلتقي مع المغرب في 24 أبريل، على أن يختتم لقاءاته بمواجهة الجزائر في 26 أبريل.

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