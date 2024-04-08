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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن ظاهرة كسوف الشمس

كسوف الشمس
كسوف الشمس

تحدث الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن الكسوف الشمسي الذي تشهده الآن عدة دول حول العالم، وهل ستشهده مصر والمنطقة العربية أم لا، ومدى خطورته على البشر.

وقال الدكتور طه رابح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن ظاهرة الكسوف الشمسي طبيعية وعادية جدا من خلال دورة القمر الشهرية حول الأرض.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن عدة دول تأثرت كليا بظاهرة كسوف الشمس مثل أمريكا والمكسيك وكندا بما يعادل 105% من قرص الشمس، فيما كانت هناك تغطية جزئية للشمس في دول أخرى مثل دول غرب أوروبا ودول شمال أمريكا اللاتينية ودول المحيط الأطلنطي.

وحول مخاطر النظر للشمس خلال ظاهرة الكسوف، أكد رابح أن الشمس بها إشعاعات فوق البنفسجية تؤثر بشكل سلبي على العينين لا سيما من يعانون من ضعف في خلايا الشبكية، لذلك يتم استخدام نظارات مخصصة.

ونفى الدكتور طه رابح، أن تشهد مصر أو الدول العربية ظاهرة كسوف الشمس الحالية، مضيفا أن الظاهرة تحدث حاليا وتستمر في كل منطقة 4 دقائق.

وأشار إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يستفيد من ظاهرة كسوف الشمس في كونه يأتي في آخر دور في القمر نهاية الشهر العربية، وبذلك يكون دليلا قاطعا أن الحسابات الفلكية حول الأشهر الهجرية صحيحة، ودليل على أن هلال شوال سيولد غدا.

ونوه بأن المعهد يرسل من 7 إلى 8 لجان لتتابع رؤية الهلال، موضحا أن اللجان مشكلة من مندوب من البحوث الفلكية، وهيئة المساحة، ومندوب من المحافظة، ومندوب من دار الإفتاء، على أن يتم إرسال التقارير إلى مفتي الجمهورية لإعلانها.

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