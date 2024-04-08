كسوف الشمس يحول النهار إلى ليل في عدد من الدول .. صور

شهدت اليوم عدد من دول العالم كسوفا كليا للشمس، حيث يحجب القمر الشمس تماما لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق.

وقد حظيت ظاهرة كسوف الشمس اليوم ، بإهتمام جماهيري كبير ، حيث احتشد هواة مشاهدة كسوف الشمس في دول الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، ورؤيته ككسوف جزئى فى دول؛ غرب أوربا، وأمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكى، والمحيط الأطلنطى، والقارة القطبية الشمالية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة الظاهرة ظهراليوم.

وقد غطى كسوف الشمس اليوم مساحة عرضها 197,5 كيلومتر، وعند ذروة الكسوف يغطى القمر 105,7% من كامل قرص الشمس.

واستغرق كسوف الشمس منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها؛ خمس ساعات و 10 دقائق، مؤكدًا أنه لا يمكن رؤيته فى مصر، ولا فى المنطقة العربية.

ويعد كسوف الشمس الكلي، أحد أنواع الكسوفات الشمسية ويحدث عادة عندما يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض فى طور المحاق فى نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبًا منه، وفى تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبًا منها، وفى هذه الحالة تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 ألف كيلومتر، و363 ألف كيلومتر، ونتيجة لهذا البُعد يتغير حجم القمر ليكون كبيرًا بما يغطى كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي.

وأكد معهد البحوث الفلكية ، أنه لم يتمكن سكان مصر والمنطقة العربية رؤية كسوف الشمس اليوم، مشدداً على أن ظاهرة كسوف الشمس لها جوانب مفيدة فهى تفيد فى التأكد من بدايات الأشهر الهجرية (القمرية)، إذ يحدث الكسوف فى وضع الاقتراب أو الاجتماع، ويشير الكسوف الشمسى لقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر هو موعد ميلاد القمر الجديد.



يذكر أن القرن الواحد والعشرين (بين عامي2001_ 2100)، سوف يشهد 224 كسوفًا شمسيًا، منها 77 كسوفًا جزئيًا، و 72 كسوفًا حلقيًا، و68 كسوفًا كاملًا، و7 كسوفات مختلطة.

كسوف الشمس

كسوف الشمس

كسوف الشمس

كسوف الشمس

كسوف الشمس

كسوف الشمس

كسوف الشمس

كسوف الشمس

كسوف الشمس