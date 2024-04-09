عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لعلاج التوتر.. مطار إسطنبول يعين 5 كلاب وظيفتها عناق وتقبيل المسافرين

صدى البلد

في تجربة جديدة، وظف مطار إسطنبول خمسة كلاب لمساعدة المسافرين على تجاوز التوتر والإرهاق.

ويتجول داخل صالات المسافرين في المطار الكبير خمسة أشخاص مع كلابهم ليوفروا تجربة سفر خالية من التوتر للركاب الذين ينتابهم القلق، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

txt

عداء بريطاني يقطع قارة إفريقيا ركضاً ويختتم مغامرته في تونس|شاهد

txt

حوّل النهار إلى ليل.. كسوف الشمس يحبس أنفاس الأمريكيين|شاهد

منح المسافرين العناق والقبلات

وهذه الكلاب "تعالج" التوتر عن طريق منح المسافرين العناق والقبلات واللعب معهم.

والتقت وكالة أسوشيتد برس مع كوكي وأليتا، وهما من الكلاب المشاركة في المشروع التجريبي الجديد للمطار الصديق للحيوانات الأليفة والذي يهدف إلى تخفيف التوتر والقلق بين المسافرين.

وجميع الكلاب في هذا البرنامج، مدربة بشكل احترافي ومكيفة لراحة البشر.

وكان "فريق علاج الكلاب" في الخدمة منذ أواخر  فبراير بعد أشهر من الإعداد والتدريب المكثف، وتعلم كيفية إزالة التحسس تجاه المحفزات المشتتة للانتباه، مثل الأصوات والأشخاص.
 

إسطنبول مطار اسطنبول التوتر يورونيوز توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

بطولة ماجد المصري.. الحوار المتسبب في إحالة أبطال مسلسل للنيابة الكويتية

نجم إنبي يكشف موقفه من الانتقال إلى لأهلي أو الزمالك

بعد 6 أشهر من إبادة غزة.. تركيا تتخذ أول سلسلة إجراءات ضد إسرائيل

"منى" تخلصت من ضرة أختها| تفاصيل جريمة الغيرة.. ماذا حدث

ترشيحاتنا

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

الرعاية الصحية تتابع استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر في محافظات التأمين الشامل

الصحة: رفع درجة الاستعدادات في المستشفيات وحملات على منشآت تداول المنتجات الغذائية

رقم مهول عن الدمار بخان يونس بعد الانسحاب الإسرائيلي .. تفاصيل

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

رضا عبد العال يهاجم موديست وكولر بسبب مباراة إنبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

العيد فرحة.. مي سليم تطل بالأحمر في أحدث ظهور لها

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

أبراج عنيدة ومش بتسيب حقها.. هل أنت منهم

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ