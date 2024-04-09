لعلاج التوتر.. مطار إسطنبول يعين 5 كلاب وظيفتها عناق وتقبيل المسافرين

في تجربة جديدة، وظف مطار إسطنبول خمسة كلاب لمساعدة المسافرين على تجاوز التوتر والإرهاق.

ويتجول داخل صالات المسافرين في المطار الكبير خمسة أشخاص مع كلابهم ليوفروا تجربة سفر خالية من التوتر للركاب الذين ينتابهم القلق، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

منح المسافرين العناق والقبلات

وهذه الكلاب "تعالج" التوتر عن طريق منح المسافرين العناق والقبلات واللعب معهم.

والتقت وكالة أسوشيتد برس مع كوكي وأليتا، وهما من الكلاب المشاركة في المشروع التجريبي الجديد للمطار الصديق للحيوانات الأليفة والذي يهدف إلى تخفيف التوتر والقلق بين المسافرين.

وجميع الكلاب في هذا البرنامج، مدربة بشكل احترافي ومكيفة لراحة البشر.

وكان "فريق علاج الكلاب" في الخدمة منذ أواخر فبراير بعد أشهر من الإعداد والتدريب المكثف، وتعلم كيفية إزالة التحسس تجاه المحفزات المشتتة للانتباه، مثل الأصوات والأشخاص.

