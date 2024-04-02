ارتفاع ضحايا حريق ملهى ليلي في إسطنبول إلى 29 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي وقع أثناء أعمال الإصلاح بملهى ليلي في وسط إسطنبول إلى 29 شخصا وفقا لما أفادت به فضائية “بي بي سي”.

واندلع حريق في ملهى ليلي تحت مبنى مكون من 16 طابقا في منطقة بشكتاش، ما أدي لإصابة 15 شخصا، سبعة منهم في حالة خطيرة.

وقد اندلع حريق مجهول السبب في مبنى بشارع غوندوغدو في شارع غايريتيبي يلدز بوستا.

وفور البلاغ، انتقلت إلى مكان الحادث فرق الإطفاء والطبية والشرطة.

واتخذت الشرطة الاحتياطات اللازمة في المنطقة المحيطة.

وتدخل رجال الإطفاء بـ 31 مركبة و86 فردا في الحريق وجري نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة.