بيان من المعارض التركي إمام أوغلو يؤكد فوزه بالانتخابات المحلية في إسطنبول

أعلن رئيس بلدية إسطنبول ومرشح المعارضة، أكرم أوغلو، اليوم الأحد، فوزه بالانتخابات المحلية في إسطنبول.

وأظهرت نتائج أولية أن رئيس بلدية إسطنبول متقدم في الانتخابات المحلية بعد فرز 96% من الأصوات.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا يتصدر نتائج انتخابات البلدية بنسبة 37.15٪ بعد فتح 75٪ من صناديق الاقتراع.

أدلى أكرم إمام أوغلو، مرشح بلدية اسطنبول الحضرية (IMM) ومرشح حزب الشعب الجمهوري، ببيان حول نتائج الانتخابات؛ مؤكدا فوزه في انتخابات رئاسة بلدية المدينة.

وقال إمام أوغلو: "نحن في المركز الأول بفارق يزيد قليلا عن مليون صوت"، "يمكننا القول إن شعب اسطنبول أعطانا السلطة في الفترة الجديدة".

أدلى إمام أوغلو بالبيان بينما تم فتح أكثر من 70 في المائة من صناديق الاقتراع في اسطنبول، وقال:

"يمكننا القول إن شعب اسطنبول أعطانا السلطة في الفترة الجديدة.. بالطبع، الشيء الرئيسي هو بيانات المجلس الأعلى للانتخابات ولحظة الولاية، ولكن حتى الآن، كانت النتائج واضحة تقريبا. جميع البلديات ال 14 هي بلدياتنا، سنواصل أداء واجباتنا، لم نواجه أي مشاكل".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، المقاطعات، التي يمكننا القول إن النتائج قد دخلت الآن المرحلة النهائية هي 11 بلدية، وتم تحديد النتائج. هذه المناطق هي بيوغلو، بايرام باشا، بيكوز، تشاتالكا، سيليفري، تشيكمكوي، أيوب سلطان، سانجاكتيبي، توزلا، أوسكودار وشيلي. تستمر المنافسة وجها لوجه في العديد من المناطق".

واختتم بالقول: " أود أن أشكر أصدقائي الذين عملوا بجد على تصنيف الأصوات في المقاطعات".