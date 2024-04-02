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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا حريق إسطنبول إلى 25 شخصا

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي وقع أثناء أعمال الإصلاح بملهى ليلي في وسط إسطنبول إلى 25 شهصا.

وأندلع حريق في ملهى ليلي تحت مبنى مكون من 16 طابقا في منطقة بشكتاش، ما أدي لإصابة 15 شخصا، سبعة منهم في حالة خطيرة.

وقد اندلع حريق مجهول السبب في مبنى بشارع غوندوغدو في شارع غايريتيبي يلدز بوستا.

وفور البلاغ، انتقلت إلى مكان الحادث فرق الإطفاء والطبية والشرطة.

واتخذت الشرطة الاحتياطات اللازمة في المنطقة المحيطة.

وتدخل رجال الإطفاء بـ 31 مركبة و86 فردا في الحريق وجري نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة.

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