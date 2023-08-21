اندلاع حريق هائل في إسطنبول.. والسلطات تدفع بفرق الإطفاء والمروحيات لإخماد النيران

أفادت قناة “إن تي في” التركية، باندلاع حريق في غابات منطقة سيليفري في إسطنبول، مشيرة إلي أنه تم إرسال العديد من فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وشاركت مروحيات في إخماد الحريق.

وقالت القناة التركية: "اندلع الحريق في غابة بين حي سلتيك وحي بويوك تشافوشلو حوالي الساعة 15.00 بتوقيت تركيا.. وبسبب صعوبة التضاريس، تشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء الحريق”.

وأضافت: “رجال الدرك اتخذوا تدابير أمنية نشطة والمنطقة مغلقة حاليا أمام المواطنين. هناك مروحيتين تشتركان في إطفاء الحريق، وتأخذ المياه من البحر وخزان مجاور ".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليونانية (أمانا)، بأن حريق غابات كبير، اندلع بالقرب من بلدة ألكسندروبوليس، شمال شرق اليونان، ويهدد المستوطنات القريبة.

اندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شارك العشرات من رجال الإطفاء، بمساعدة سيارات الإطفاء والطائرات في جهود إخماد النيران.