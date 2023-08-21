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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، اليوم الإثنين، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي لتركيا في منطقة جوكسون.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 5.17 كيلومتر.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير بـ كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

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على عمق 22 كم.. زلزال يضرب كهرمان مرعش في تركيا

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال 50.5 ألف قتيل.

كهرمان مرعش تركيا زلزال

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