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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تخوفات من تسونامي.. زلزال يضرب الولايات المتحدة

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية شمالي لوس انجلوس، وسط توقعات بعدم وقوع موجات تسونامي.

 

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار أو إصابات. ووقع الزلزال في الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي على بعد سبعة كيلومترات تقريبا شمال شرقي مدينة أوجاي في كاليفورنيا. وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية أقل في الشدة.

 

وقال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) إنه لم يصدر أي تحذير باحتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال.

 

وهطلت الأمطار على أنحاء جنوب كاليفورنيا أمس الأحد مع تحرك العاصفة هيلاري نحو الولاية بعد اجتياح شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في وقت سابق اليوم.

احتمال حدوث تسونامي الولايات المتحدة هزات ارتدادية تسونامي

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