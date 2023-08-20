على عمق 22 كم.. زلزال يضرب كهرمان مرعش في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بوقول وقعت هزة أرضية صباح اليوم بقوة 4,2 ريختر في ولاية كهرمان مرعش التركية.

ووفقًا لهيئة الكوارث والطوارئ (AFAD) وقع زلزال بقوة 4.2 درجة الساعة 10.05 في منطقة جوكسون في كهرمان مرعش.

وتم تحديد عمق الزلزال 22.17 كم.

ووضعت السلطات في تركيا خطة استراتيجية ووجهت بتنفيذها في أسرع وقت، وذلك في ظل توقعات بوقوع زلزال محتمل في إسطنبول.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية فإن الخطة تهدف إلى نقل المناطق الصناعية إلى وسط الأناضول، بالتحديد إلى ولايات أنقرة، قونيا، وأكسراي، بعيدًا عن منطقة مرمرة، التي تشهد تركيزا كبيرا من المصانع.

ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة “يني شفق”، وتابعها موقع تركيا الآن٬ فإن الخطة التي تأتي برعاية رئاسة الجمهورية تأتي استجابة للمخاطر المتوقعة جراء الزلازل، خصوصا بعد الهزات التي شهدتها منطقة جنوب تركيا في الشهر الماضي.

مؤخرا حذر الخبراء من أن إسطنبول قد تتعرض لزلزال قوي قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

وكان خبير زلازل تركي قد كشف عن توقعاته بوقوع زلزال مدمر في مدينة إسطنبول، وحذر من تداعياته الخطيرة على السكان حيث قد يواجه 2.5 مليون شخص خطر الموت نتيجة هذا الزلزال.

وقال الخبير في مجال الجيولوجيا، إنه: "من المتوقع أن تكون شدة زلزال إسطنبول بين 7.2 و 7.6 درجة، إذا حدث هذا الزلزال، فإنه سيتسبب في أضرار أكبر من تلك التي نتجت عن زلزال 6 فبراير".