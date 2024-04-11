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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

أرشيفية
أرشيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، محذرة من شبورة مائية منذ الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية فى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يكون مائلا للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعي، ويسود طقس حار نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة

درجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم وهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:19

وكانت قد أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الحديث حول تعرض جمهورية مصر العربية إلى عاصفة تسمى العاصفة نهال أخبار عارية تماما من الصحة.

وتأثرت البلاد الأيام الماضية بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا أدت إلى إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

كما أن المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد صاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك


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