أستاذ علوم سياسية: مصر تعي مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة| فيديو

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية إن مصر تعي مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة خاصة مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال شهر رمضان، وتتحرك لـ"أنسنة الصراع".



314 شاحنة مساعدات

وأضافت “زهران” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن مصر لها دور واضح في إعادة التعريف بأبعاد القضية الفلسطينية.



وأوضحت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية أن دخول المساعدات لغزة لم يقتصرفقط على إدخال 314 شاحنة ولكن كان هناك إسقاط بريًا أيضًا للمساعدات الإغاثية والإنسانية.