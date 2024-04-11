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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة وتوسيع العلاقات.. اتصال هام بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي| تفاصيل

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، توسيع العلاقات الثنائية ونطاق التعاون بين طهران والرياض.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، بحث عبد اللهيان وبن فرحان، خلال محادثات الأربعاء، مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين طهران والرياض.

وخلال الاتصال، قدم الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر، وناقشا أيضًا آخر التطورات الإقليمية.

وفي إشارة إلى التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد عبد اللهيان أن إيران مستعدة لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية قدر الإمكان.

من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي إلى توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التشاور بين الجانبين.

وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره السعودي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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