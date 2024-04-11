بطلب من واشنطن.. اتصالات مكثفة بين إيران و4 دول عربية |ماذا يحدث؟

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تحدث هاتفيا مع نظرائه في قطر والسعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أهمية تعميق العلاقات الثنائية والتعاون فيما يتعلق بالوضع في غزة.

وتأتي المكالمات الهاتفية بعد أن اتصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك بوزراء خارجية قطر والمملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة ليطلب منهم إرسال رسالة إلى إيران وحثها على خفض التوترات مع إسرائيل.

وذكرت رويترز نقلا عن مصدر مطلع على الوضع، أن المسؤولين نقلوا الرسالة.

وتستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لهجوم محتمل من قبل إيران ضد المواقع الإسرائيلية والأمريكية في الشرق الأوسط ردًا على ضربة قاتلة الأسبوع الماضي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وواصلت الولايات المتحدة وإيران تبادل الرسائل هذا الأسبوع، حسبما صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN يوم الأربعاء، حيث تظل الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربة انتقامية محتملة.

وقال المسؤول الأمريكي لـ CNN، إن إيران واصلت تحذير الولايات المتحدة من دعم إسرائيل، وواصلت الولايات المتحدة تحذير إيران من شن هجوم.

وذكرت شبكة CNN، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل من المرجح أن يتم تنفيذه من قبل القوات الوكيلة لإيران في المنطقة، وليس من قبل إيران مباشرة، وفقًا لشخصين مطلعين على المخابرات الأمريكية في هذا الشأن.