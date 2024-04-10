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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن تعليق الملاحة الجوية فوق طهران

صدى البلد

قالت وكالة مهر للأنباء الإيرانية إن وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني، أعلن تعليق التحليق في أجواء طهران بسبب "مناورات عسكرية" اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبالتزامن مع الإعلان، قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إنها علّقت رحلاتها من وإلى طهران حتى إشعار آخر.

ويأتي القرار الإيراني في ظل تصاعد حدة التوترات بين طهران وتل أبيب وواشنطن، عقب الغارة الأخيرة التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي تسببت بمقتل مستشارين بالحرس الثوري بينهم قائد كبير.

ومنذ الضربة الجوية، تترقب كل من واشنطن وتل أبيب، شكل الرد الذي توعدت به طهران، وسط إجراءات احترازية اتخذتها إسرائيل، كان من ضمنها إغلاق بعض مرافقها الدبلوماسية بعدة دول.

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