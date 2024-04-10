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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باللغة الفارسية.. كاتس يتوعد إيران في حال مهاجمة إسرائيل من أراضيها

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه إذا قامت إيران بمهاجمة إسرائيل من أراضيها، فإن تل أبيب سترد الهجوم في الأراضي الإيرانية أيضا.

 

وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابه على منصة إكس كتبه كاتس باللغة الفارسية، وهو الأمير الغريب وغير التقليدي أن يكون وزير الخارجية الإسرائيلي بكتائب منشور باللغة الفارسية عبر حسابة متوعدا بذلك إيران.

 

وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN، أن الاستخبارات الأمريكية ترجح بأن رد إيران على إسرائيل على مقتل 7 من قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، لن يكون مباشرا بل عبر وكلائها في المنطقة.

 

وقالت CNN نقلا عن مصادر أمريكية، إن "الترجيحات تشير إلى مجموعات موالية لإيران سوف تشن هجوما كبيرا ضد إسرائيل هذا الأسبوع".

وأضاف مصدران أمريكيان لـ CNN، بأن تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى حث إيران جماعات مسلحة على شن هجوم متزامن بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل.

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