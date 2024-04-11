شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

قدمت رنا عبدالرحمن مذيعة “صدى البلد” تغطية عن تقرير هيئة الأرصاد الجوية الخاص بطقس اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وحذرت فيه من شبورة مائية منذ الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية فى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يكون مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، ويسود طقس حار نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ومن ناحيه اخرى كانت قد أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الحديث حول تعرض جمهورية مصر العربية إلى عاصفة تسمى العاصفة نهال أخبار عارية تماما من الصحة.

ولكن البلاد تأثرت خلال الأيام الماضية بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا أدت إلى إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، كما أن المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد صاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.



ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، موضحة أن هناك زيادة طفيفة في قيم درجات الحرارة، بجانب زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس واكدت أن العظمى تسجل 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء مستقرة مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئة على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وقالت أيضا إنه مع دخول فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة وخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار والذي يصل لـ 10 درجات مئوية وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على على عدم الانخداع بدفء النهار وأخذ الحذر من ظاهرة الشبورة المائية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى الأسبوع المقبل مع وجود نشاط نسبي في الرياح.

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