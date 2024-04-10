الأرصاد الأردنية تحذر المواطنين من طقس أول أيام العيد

امطار غزيرة تصل لدرجة السيول..



ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية ان الطقس نهار اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وغائما جزئيا إلى غائم بوجه عام.



ومن المتوقع - وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية- هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ويمتد هطول الأمطار إلى المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وذكرت الإدارة أنه وفي ساعات المساء والليل، تضعف فرصة الهطول المطري مع طقس بارد في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتتناقص كميات الغيوم وتخف سرعة الرياح.

كما حذرت الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وخطر العواصف الرعدية وهطول البرد أثناء النهار، إضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر شدة سرعة الرياح أثناء النهار وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

