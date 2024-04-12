مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر





استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة، والتي تشهد استقرارا اليوم.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24، 3670 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3200 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2745 جنيها للجرام.

أما الجنيه الذهب، فسجل 25700 جنيه.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، اليوم، الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.58 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.16 جنيه للبيع، و60.00 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 154.91 جنيه للبيع، و154.53 جنيه للشراء.

الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الأيام المقبلة وتحذر هؤلاء.. فيديو





قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسا مستقرا خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات مئوية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تصل إلى 28 درجة مئوية في النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة في فترات الليل بشكل كبير، موضحة أنه لابد من الحذر في الساعات الأولى من الصباح خاصة لقائدي المركبات بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.



وأشارت منار غانم، إلى أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد.

كلاسيكو مصر.. كيف يستعد الأهلي والزمالك لقمة الدوري؟.. فيديو

قال الدكتور مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، إن فوز النادي الأهلي على فريق زد في الدوري الممتاز، يمثل دفعة معنوية له قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الفريق الأحمر يعاني من كثرة الغيابات نتيجة الإصابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة.



وأضاف الدكتور مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن غيابات وسط الملعب في النادي الأهلي أثرت على أداء الفريق في المباريات الأخيرة في ظل غياب نجمه الأول إمام عاشور بالإضافة إلى المالي إليو ديانج، لافتا إلى أن عودة اللاعب الفلسطيني وسام بو علي، سيكون لها أثر كبير في مباريات الفريق الفترات المقبلة وخط هجوم الفريق الأحمر.

بوليتيكو: إدارة بايدن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني ربما في نهاية الأسبوع





عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا يفيد بأن بوليتيكو، قال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني ربما في نهاية هذا الأسبوع.



وجاء أيضًا أن إيران تعد خططها لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل عبر هجوم جوي أكبر من المعتاد خلال الأيام المقبلة، وأن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يتضمن صواريخ وطائرات مسيرة.



وأشار إلى أن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل يستهدف إرسال رسالة إلى تل أبيب وليس إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.



تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو





وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا لسائقي السيارات في أثناء القيادة في الساعات الصباحية، بسبب الشبورة المائية التي تؤثر على الكثير من الطرق.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المواطنين في الساعات الصباحية والمتأخرة، بتشغيل كشافات النور الخاصة بالشبورة والسير بسرعات منخفضة لتجنب الحوادث.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنها تطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.



5 من بيت واحد.. تفاصيل سقوط ميكروباص بمعدية نيلية في بني سويف





عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان" 5 من بيت واحد.. تفاصيل مأساة رحيل أسرة في سقوط ميكروباص من معدية في النيل ببني سويف".

وجاء في التقرير أن هناك 5 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف فقدت الحياة، بعد أن غرقت في النيل، اثناء المرور من مكان لأخر.

وقال أحد الجران، إن قدر الله فوق كل شئ، وأن السيارة التي غرقت كان بها 11 راكب ولكن نزلوا قبل الدخول في المعدية، وأن السيارة كانت قادمة من القاهرة.

وكشف أن هناك ولد وحيد من هذه الأسرة هومن نجى، ولكن الأب والأم، وابنهما وابنتهما وحفيدهما هما من ماتو.