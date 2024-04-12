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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"  اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، اليوم، الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.63 جنيه للبيع و47.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.58 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.16 جنيه للبيع، و60.00 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 154.91 جنيه للبيع، و154.53 جنيه للشراء.

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