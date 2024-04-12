كلاسيكو مصر.. كيف يستعد الأهلي والزمالك لقمة الدوري؟.. فيديو

قال الدكتور مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، إن فوز النادي الأهلي على فريق زد في الدوري الممتاز، يمثل دفعة معنوية له قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الفريق الأحمر يعاني من كثرة الغيابات نتيجة الإصابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة.



وأضاف الدكتور مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن غيابات وسط الملعب في النادي الأهلي أثرت على أداء الفريق في المباريات الأخيرة في ظل غياب نجمه الأول إمام عاشور بالإضافة إلى المالي إليو ديانج، لافتا إلى أن عودة اللاعب الفلسطيني وسام بو علي، سيكون لها أثر كبير في مباريات الفريق الفترات المقبلة وخط هجوم الفريق الأحمر.



وأشار الدكتور مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، إلى أن عزوف بعض جماهير النادي الأهلي عن المباريات، ناقوس خطر، مبينا أنه اتضح أنه لا توجد أي مشاكل لدى الجماهير من عدم حضور المباريات، وستكون مباراة الزمالك المقبلة كاملة العدد من جماهير المارد الأحمر.

قمة الدوري المصري

ولفت الدكتور مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يعيش فترة استقرار كبيرة مع المدرب البرتغالي جوميز، مشيرا إلى أن الزمالك حققق انتصارات متتالية في الدوري ويستعد بقوة للنادي الأهلي في قمة الدوري المصري.



وأوضح الدكتور مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، أن زيزو، هو نجم الفريق الأبيض بلا منازع، مشيرا إلى أنه يساعد فريقه على تحقيق الانتصارات ولديه الجاهزية الكاملة لقيادة الفريق أمام الأهلي، بخلاف الصفقات الجديدة وعلى رأسهم ناصر ماهر وأحمد حمدي.