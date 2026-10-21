وزير الاتصالات: توفير 200 ألف فرصة عمل بالقطاع بحلول عام 2030

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، إن منتدى مصر 2026 شهد انعقاد جلسة خاصة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا والمواطن المصري وتحسين جودة حياته وواجباتنا تجاهه.

وأضاف المهندس رأفت هندي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى: عرضنا خلال الجلسة واجباتنا تجاه المواطن المصري وتوفير فرص عمل مناسبة، متابعا: أنه يمكن توفير ما يقارب من 200 ألف فرص عمل ذات قيمة مضافة في القطاع بحلول 2030.

واسترسل: نستهدف تمكين 250 شركة ناشئة من دخول الأسواق وتطوير منتجات يمكن توظيفها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

وأكمل: سنعمل على توفير الفايبر لأكثر من 55% من المنازل والمنشآت والوصول بالجيل الخامس لكل المحافظات وزيادة إنتاج التليفونات المحمولة ليصل إلى 30 مليون جهاز، ورفع الخدمات الرقمية لتصل إلى 400 خدمة بحلول 2030.