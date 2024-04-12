حارس مرمى الأهلي: أغلقنا صفحة زد استعدادا لمواجهة الزمالك

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق زد، في اللقاء الذي ‏جمع بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري.‏





وقال : أن الأهلي واجه منافسًا محترمًا، ويملك مقومات كبيرة، وكان مهمًّا للغاية تحقيق الفوز بعد عدم التوفيق في آخر ‏مباراتين بالبطولة.‏





وأشار إلى أن الفريق تعود دائمًا على اللعب من أجل الفوز حتى آخر لحظة، وأن هناك بعض المباريات التي يغيب خلالها التوفيق، ولكن يستمر ‏الجميع في تقديم أفضل ما لديهم.‏

وشدد على أن الفريق أغلق صفحة مباراة زد، وبدأ التركيز بشدة والاستعداد بقوة قبل مواجهة الزمالك، مشددًا على أن دعم الجماهير ‏يمنح اللاعبين دوافع كبيرة بشكل مستمر.‏