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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي يوثق «عبق مصر».. حين تتحول الصورة إلى ذاكرة وطن

كتاب
كتاب
أحمد عبد القوى

لا يحتاج الوطن دائمًا إلى كلمات طويلة حتى يروي حكايته؛ فقد تكفي صورة لقارب فوق صفحة النيل، أو عامل يتسلق نخلة، أو قطعة فنية صنعتها أيادٍ مصرية، لتفتح أمام القارئ أبوابًا واسعة من الذاكرة والجمال.

ومن هذه الرؤية، يقدم البنك التجاري الدولي كتاب «عبق مصر» باعتباره رحلة بصرية تحتفي بروح البلاد، وتعيد اكتشاف ملامحها من خلال تفاصيل الحياة اليومية التي تصنع الشخصية المصرية وتمنحها طابعها المتفرد.

تنتقل الصور بين النيل والحقول والجبال والصحراء، وترصد المراكب والنخيل والحرف اليدوية والوجوه المرتبطة بالمكان، ليصبح الإنسان حاضرًا في قلب المشهد، ليس بوصفه متلقيًا للجمال، وإنما شريكًا في صناعته والحفاظ عليه.

ويمنح الكتاب مساحة خاصة للحرف والفنون التقليدية، بما تحمله من ألوان وزخارف وتفاصيل تعكس مهارة الصانع المصري، وتؤكد أن التراث يمكن أن يظل حيًا وقادرًا على التعبير عن الحاضر، بالتوازي مع دوره في دعم الاقتصاد الإبداعي والحفاظ على الهوية الثقافية.

وفي مقدمته للكتاب، يستعرض هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقت صدوره، ثراء المشهد المصري الممتد من أسوان والأقصر إلى الفيوم والصحراء الغربية والساحل الشمالي، مؤكدًا تنوع التاريخ والثقافة والطبيعة في مصر.

ويقدم «عبق مصر» نموذجًا لدور المؤسسات الاقتصادية في دعم الثقافة والفنون، ويبرهن على أن الصورة تستطيع أن تحفظ ذاكرة الوطن، وتروي للأجيال حكايات المكان والإنسان والجمال المصري الذي لا ينتهي.

كتاب تجارى دولى

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