تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا لسائقي السيارات في أثناء القيادة في الساعات الصباحية، بسبب الشبورة المائية التي تؤثر على الكثير من الطرق.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المواطنين في الساعات الصباحية والمتأخرة، بتشغيل كشافات النور الخاصة بالشبورة والسير بسرعات منخفضة لتجنب الحوادث.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنها تطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

ولفت إلى أن البلاد الآن في فصل الربيع، ومن المتوقع أن يكون هناك تقلبات جوية في يومواحد، معلقة:" ممكن نشوف الفصول الأربعة في يوم واحد".

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 16

بنهــــا 27 17

دمنهور 26 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 15

نخل 24 13

كاترين 19 10

الطور 30 18

طابا 24 16

شرم الشيخ 31 20

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 21 14

سيوة 28 13

رأس غارب 30 19

الغردقة 30 19

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 29 15

بني سويف 29 15

المنيا 30 16

أسيوط 30 15

سوهاج 32 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

الوادي الجديد 30 16

أبوسمبل 32 19