عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

الشبورة
الشبورة

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا لسائقي السيارات في أثناء القيادة في الساعات الصباحية، بسبب الشبورة المائية التي تؤثر على الكثير من الطرق.

txt

نشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

txt

شبورة ورياح .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد.. وتحذر من هذا الأمر

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المواطنين في الساعات الصباحية والمتأخرة، بتشغيل كشافات النور الخاصة بالشبورة والسير بسرعات منخفضة لتجنب الحوادث.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنها تطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

 

ولفت إلى أن البلاد الآن في فصل الربيع، ومن المتوقع أن يكون هناك تقلبات جوية في يومواحد، معلقة:" ممكن نشوف الفصول الأربعة في يوم واحد".

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
 

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 27 17
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 26 16
بنهــــا 27 17
دمنهور 26 16
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 26 16
المنصورة 26 16
الزقازيق 27 17
شبين الكوم 27 15
طنطا 26 17
دمياط 23 16
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 27 15
السويس 27 16
العريش 24 16
رفح 24 15
رأس سدر 29 15
نخل 24 13
كاترين 19 10
الطور 30 18
طابا 24 16
شرم الشيخ 31 20
الإسكندرية 22 15
العلمين 22 15
مطروح 21 14
السلوم 21 14
سيوة 28 13
رأس غارب 30 19
الغردقة 30 19
سفاجا 30 20
مرسى علم 31 21
شلاتين 30 21
حلايب 28 23
أبو رماد 28 22
رأس حدربة 26 22
الفيوم 29 15
بني سويف 29 15
المنيا 30 16
أسيوط 30 15
سوهاج 32 17
قنا 32 18
الأقصر 33 18
أسوان 33 19
الوادي الجديد 30 16
أبوسمبل 32 19

 

الأرصاد الجوية الأرصاد الطرق الحوادث الشبورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية قبل مواجهة الزمالك

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الأهلي

بيان بدرجات الحرارة .. هيئة الأرصاد: طقس اليوم مائل البردوة ليلا

ترشيحاتنا

استشهاد مسؤول عمليات الشرطة ونجله في محافظة شمال غزة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس اليوم للإستمتاع بإجازة عيد الفطر

شروط جديدة لترقية المعلمين وفقا للقانون.. تفاصيل

ينير ظلمة القبر.. فضل قيام الليل والثواب المنتظر للمواظبين عليه

لأول مرة.. العلماء يكشفون حقيقة القمر

رقم ضخم .. المواطن المصري الأول عالميا في استهلاك القمح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

بفستان أسود.. «أروى» تثير الجدل على السوشيال ميديا بإطلالة جذابة عبر إنستجرام|شاهد

فستان لافت.. إسراء عبد الفتاح تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ