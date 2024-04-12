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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الأيام المقبلة وتحذر هؤلاء.. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسا مستقرا خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات مئوية.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تصل إلى 28 درجة مئوية في النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة في فترات الليل بشكل كبير، موضحة أنه لابد من الحذر في الساعات الأولى من الصباح خاصة لقائدي المركبات بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.


وأشارت منار غانم، إلى أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد.


ونوهت، بأن هناك نشاطا للرياح، مما يتسبب في وجود برودة في فترات الليل، مبينة أن أغلب المدن المطلة على البحر الأحمر، تشهد أيضا نشاطا كبيرا للرياح، مع طقس مائل للحرارة في فترة النهار.
 

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