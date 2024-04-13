عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العظمي بالقاهرة 28.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

اكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة ل الأرصاد الجوية ان معظم محافظات الجمهورية تشهد استقرارا في حالة الطقس مع ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، لافتة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبري والتي تصل الى ٢٨ درجة مئوية.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى، ان زيادة فترات سطوح اشعة الشمس يزيد الشعور من ارتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة على وجود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وأجواء دافئة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتكون درجة حرارتها اقل من القاهرة الكبري مع اجواء حارة على المناطق الجنوبية خاصة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خاصة في فترات النهار وتحديدا مع فترة الظهيرة مع شدة ارتفاع الشمس.

 تنخفض قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخر

وبينت: أنه فور غياب أشعة الشمس خاصة في فترات الليل تنخفض قيم درجات الحرارة خاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر وتميل الأجواء الى البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة في المدن الجديدة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح و تصل سرعتها من 30 إلى40 كيلو متر فى الساعة مما يزيد الشعور بـ تلطيف الاجواء فى معظم محافظات الجمهورية.

حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

الإعلان عن موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ترشيحاتنا

هيئة عمليات التجارة البريطانية تكشف عن وقوع حادث بحري قرب الإمارات

تغيرات واضحة في أسعار الذهب اليوم .. تعرف عليها

علامات تشير إلى حدوث مشاكل في الكلى بسبب تناول الفسيخ أو الرنجة

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

نشاط للرياح وارتفاع الموج..الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما للمواطنين بشأن حالة الطقس

انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القرص الطرية في البيت| أحلى من الجاهز

لحظة اصطدام تلفريك بجبل وسقوط الركاب جنوب تركيا.. فيديو

في ذكراه .. اللبنانى الأمير فخر الدين لماذا أعدمته الدولة العثمانية ؟

سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة| الثمن مفاجأة

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ