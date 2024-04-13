العظمي بالقاهرة 28.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

اكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة ل الأرصاد الجوية ان معظم محافظات الجمهورية تشهد استقرارا في حالة الطقس مع ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، لافتة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبري والتي تصل الى ٢٨ درجة مئوية.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى، ان زيادة فترات سطوح اشعة الشمس يزيد الشعور من ارتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة على وجود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وأجواء دافئة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتكون درجة حرارتها اقل من القاهرة الكبري مع اجواء حارة على المناطق الجنوبية خاصة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خاصة في فترات النهار وتحديدا مع فترة الظهيرة مع شدة ارتفاع الشمس.

تنخفض قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخر

وبينت: أنه فور غياب أشعة الشمس خاصة في فترات الليل تنخفض قيم درجات الحرارة خاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر وتميل الأجواء الى البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة في المدن الجديدة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح و تصل سرعتها من 30 إلى40 كيلو متر فى الساعة مما يزيد الشعور بـ تلطيف الاجواء فى معظم محافظات الجمهورية.