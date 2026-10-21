تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغ 13 سفينة، وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومختلفة، و800 شاحنة، و125 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم / الأربعاء / ، أن حركة الواردات شملت 7 سفن، و5 آلاف طن بضائع، و338 شاحنة، و111 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن، و10 آلاف طن بضائع، و462 شاحنة، و14 سيارة، مشيراً إلى أن مواني الهيئة سجلت وصول وسفر 1275 راكباً.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم ثلاث سفن وهي: (PAN LILY)، و(BRIDGE)، و(الحرية)، فيما غادرت أربع سفن أخرى وهي: (POSEIDON EXPRESS)، و(الحرية 2)، و(دليلة)، و(أمل).

وأشار المركز الإعلامي إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 5 آلاف طن بضائع، و270 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي: (الحسين)، و(سينا)، و(آور)، و(آيلة).