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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

العواصف
العواصف

أكد الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية وهي المسببة لـ ارتفاع في درجات الحرارة، مع وجود مرتفع جوي يمنع وجود السحب.

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عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

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عواصف رملية وترابية بهذه المناطق اليوم ومفاجأة لسكان القاهرة


وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن هناك دول مجاورة تتأثر بمنخفضات جوية، وهناك أمطار شديدة، ولكن في مصر هناك ارتفاع في درجات الحرارة.


ولفت إلى أن البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية، وأن درجة الحرارة تكون بين الـ 30 و الـ 35، ببعض مناطق الصعيد، موضحا أن الأربعاء المقبل سيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، معلقًا :" درجة الحرارة يوم الاربعاء بالقاهرة ستصل لـ 35 خلال فترة النهار".

عواصف رملية وترابية


وأشار إلى أن البلاد يوم الأربعاء ستتعرض لـ عواصف رملية وترابية، بالمناطق غرب الجمهورية، وقد تتعرض مناطق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى لهذا العواصف. 


وأوضح أن درجات الحرارة ستنخفض لـ 29 و30 من يوم الخميس، ولكن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة في النهار والليل.
 

بيان بدرجات الحرارة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
العاصمة الإدارية 30 18
6 أكتوبر 31 17
بنهــــا 29 18 
دمنهور 29 17
وادي النطرون 31 18
كفر الشيخ 29 17
المنصورة 29 17 
الزقازيق 30 18 
شبين الكوم 30 18
طنطا 29 17
دمياط 25 16 
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 31 18
السويس 31 17
العريش 26 16
رفح 25 16
رأس سدر 26 18
نخل 28 17 
كاترين 23 10
الطور 29 20
طابا 27 18
شرم الشيخ 31 22
الإسكندرية 25 16
العلمين 24 16
مطروح 23 14
السلوم 24 14
سيوة 29 13
رأس غارب 31 20
الغردقة 31 20
سفاجا 30 21
مرسى علم 31 21
شلاتين 31 20
حلايب 28 22
أبو رماد 30 21 
رأس حدربة 29 21
الفيوم 30 15
بني سويف 31 15
المنيا 31 16
أسيوط 30 16
سوهاج 32 17
قنا 35 19 
الأقصر 35 19
أسوان 34 20
الوادي الجديد 33 19
أبوسمبل 34 19

 

 

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