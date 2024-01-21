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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

عواصف
عواصف

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من العواصف الترابية والرملية التي ستؤثر على السواحل الشمالية الغربية لـ البلاد، مثل مطروح والسلوم، والإسكندرية، خلال الساعات المقبلة.

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أمطار كثيفة وشديد البرودة ليلا | الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المحور، إن درجات الحرارة في النهار تختلف عن درجات الحرارة في الليل تصل لـ 15 درجة، ولذلك على الجميع متابعة النشرات الجوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس يشهد مزيدا من الاستقرار على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يشهد الطقس ارتفاعا بقيم درجات الحرارة، حيث تعتبر درجات الحرارة خلال فترات النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، بحوالي من 5 درجات لـ6 درجات مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن تصل لـ25 درجة مئوية، وتكون قيم درجات الحرارة مرتفعة بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، وتكون هذه الكتل مرتفعة بقيم درجات حرارتها، وهناك زيادة بفترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس دافئ بشكل كبير خلال فترة النهار بمعظم محافظات الجمهورية، ويكون الطقس مائل للحرارة بالمناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن خلال فترات الليل يحدث انخفاضا بقيم درجات الحرارة، وهذا الانخفاض يكون محسوسا بفترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وتكون الأجواء من باردة لشديدة البرودة معظم أنحاء الجمهورية.

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