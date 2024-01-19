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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

أمطار
أمطار

تشهد البلاد اليوم حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على الرغم من أن البلاد في فترة طوبة، وفي شهر يناير، الذي يمثل ذروة فصل الشتاء، ولكن بعد الت 72 ساعة المقبلة سيكون هناك منخفض جوي سيؤثر على البلاد، وسيكون هناك أمطار تصل لـ القاهرة.

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المحافظات تستعد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة| فيديو

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أمطار متوسطة الشدة على السواحل| الأرصاد تحذر من طقس يومي الإثنين والثلاثاء

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات في الأحوال الجوية، والانخفاض في درجات الحرارة، بداية من يوم الاثنين والثلاثاء المقبل، وأن درجات الحرارة ستنخفض 5 درجات، وسيكون هناك رياح وأمطار.

وقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن التأثير الفعلي لـ الأمطار سيكون من يوم الإثنين المقبل، أي بعد الـ 72 ساعة، ولذلك على المحافظات وتحديدًا المحافظات الساحلية الاستعداد لـ الأمطار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المحور، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متعمق، ومن يوم الإثنين، وستصل الأمطار لـ المحافظات الداخلية والوجه البحري.

وأشارت إلى أن هناك نورة من يوم 19 لـ 22 وهي نوة الغطاس، ولكن المحافظات ستتعرض لـ أمطار فوق المتوسطة، ليست قلية، ولذلك على المواطنين من مطروح لـ شمال سيناء، توخي الحذر.

 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأشارت إلى انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:4  درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وأشارت إلى حدوث اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج 4:3 أمتار.

تفاصيل طقس الجمعة


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

هيئة الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الجمعة


وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية امطار فصل الشتاء ذروة فصل الشتاء منار غانم

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