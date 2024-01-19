عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المحافظات تستعد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة| فيديو

حالة الجو
حالة الجو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن التأثير الفعلي لـ الأمطار سيكون من يوم الإثنين المقبل، أي بعد الـ 72 ساعة، ولذلك على المحافظات وتحديدًا المحافظات الساحلية الاستعداد لـ الأمطار.

txt

الأمطار تصل القاهرة بعد ساعات وشعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار ومواطن يفضح زوجته على الهواء بتهديد صريح..أخبار التوك شو

txt

الأرصاد: على الجميع توخي الحذر من طقس الفترة المقبلة

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متعمق، ومن يوم الإثنين، وستصل الأمطار لـ المحافظات الداخلية والوجه البحري.

وأشارت إلى أن هناك نورة من يوم 19 لـ 22 وهي نوة الغطاس، ولكن المحافظات ستتعرض لـ أمطار فوق المتوسطة، ليست قلية، ولذلك على المواطنين من مطروح لـ شمال سيناء، توخي الحذر.

 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأشارت إلى انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:4  درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وأشارت إلى حدوث اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج 4:3 أمتار.

تفاصيل طقس الجمعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

هيئة الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الجمعة
وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 22 12
بنهــــا 23 14
دمنهور 22 12
وادي النطرون 23 13
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 23 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 22 12
بورسعيد 22 12
الإسماعيلية 23 10
السويس 23 10
العريش 23 9
رفح 21 9
رأس سدر 23 11
نخل 18 3
كاترين 14 2
الطور 22 13
طابا 20 11
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 23 12
العلمين الجديدة 22 11
مطروح 21 11
السلوم 21 7
سيوة 19 5
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 26 14
شلاتين 27 16
حلايب 23 18
أبو رماد 25 17
رأس حدربة 23 18
الفيوم 22 7
بني سويف 23 7
المنيا 23 6
أسيوط 23 8
سوهاج 24 8
قنا 25 9
الأقصر 25 9
أسوان 26 10
الوادي الجديد 22 5
أبوسمبل 24 9

الامطار الأرصاد الأرصاد الجوية المحافظات امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

ترشيحاتنا

غرامة 500 جنيه تلاحق أصحاب السينما والمسارح حال ارتكاب هذا الفعل.. تفاصيل

بث مباشر.. صلاة أول جمعة في رجب من الحرمين الشريفين

القباني: صلاح لا يستغل إمكانياته مع المنتخب .. والنني لا يستحق الانضمام للفراعنة

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

المحافظات تستعد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة| فيديو

راتب يبدأ من 3500 جنيه .. تفاصيل 3212 فرصة عمل أعلنت عنهم وزارة العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

الصور الكاملة لحفل عمرو دياب في القرية العالمية بدبي

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ