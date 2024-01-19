المحافظات تستعد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن التأثير الفعلي لـ الأمطار سيكون من يوم الإثنين المقبل، أي بعد الـ 72 ساعة، ولذلك على المحافظات وتحديدًا المحافظات الساحلية الاستعداد لـ الأمطار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متعمق، ومن يوم الإثنين، وستصل الأمطار لـ المحافظات الداخلية والوجه البحري.

وأشارت إلى أن هناك نورة من يوم 19 لـ 22 وهي نوة الغطاس، ولكن المحافظات ستتعرض لـ أمطار فوق المتوسطة، ليست قلية، ولذلك على المواطنين من مطروح لـ شمال سيناء، توخي الحذر.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأشارت إلى انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:4 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وأشارت إلى حدوث اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج 4:3 أمتار.

تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

هيئة الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الجمعة

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 23 14

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 22 12

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 23 10

السويس 23 10

العريش 23 9

رفح 21 9

رأس سدر 23 11

نخل 18 3

كاترين 14 2

الطور 22 13

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 22 11

مطروح 21 11

السلوم 21 7

سيوة 19 5

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 26 14

شلاتين 27 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 22 7

بني سويف 23 7

المنيا 23 6

أسيوط 23 8

سوهاج 24 8

قنا 25 9

الأقصر 25 9

أسوان 26 10

الوادي الجديد 22 5

أبوسمبل 24 9