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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رياح وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس يومي الاثنين والثلاثاء

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم، الخميس، هناك مزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، عن أمس، الأربعاء.

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سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

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شبورة صباحا وصقيع ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الجو يومي الخميس والجمعة.. فيديو

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “المحور”، إن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية، بدرجتين لـ ثلاث درجات، وذلك في فترة النهار.

وأضافت أن الجميع عليه توخي الحذر بشأن درجات الحرارة في فترة الليل، لأن درجات الحرارة في الليل تنخفض، وأن غدًا سيكون هناك شبورة مائية تصل لـ حد الضباب، وسيكون هناك انعدام للرؤية.

ولفتت إلى أن الشبورة تبدأ في الظهور من الساعة 12 ليلا، وتستمر حتى سطوع الشمس، ولذلك على الجميع تشغيل كشافات الشبورة، وطالبت المواطنين بالتحرك بعد الساعة الثامنة صباحًا.

وكشفت أن الاستقرار في درجات الحرارة سيستمر حتى يوم الأحد المقبل، ولكن من يوم الاثنين سيكون هناك انخفاضات ملحوظة بـ درجات الحرارة، ويوما الاثنين والثلاثاء سيكون هناك رياح وأمطار.

الأمطار من يوم الاثنين 

وأوضحت أن الأمطار من يوم الاثنين ستكون متوسطة، وليست خفيفة، وعلى الجميع متابعة النشرات الجوية، والجميع مطالب بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، حتى لا تحدث نزلات برد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، فجاءت كالآتي:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 21 12
وادى النطرون 22 11
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 21 12
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 13
طنطا 21 12
دمياط 20 12
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 10
العريش 20 09
رفح 19 09
رأس سدر 22 11
نخل 18 03
كاترين 14 02
الطور 22 13
طابا 20 11
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 20 11
السلوم 21 09
سيوة 19 05
رأس غارب 25 15
الغردقة 24 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 14
الشلاتين 27 16
حلايب 23 18
أبو رماد 25 17
رأس حدربة 23 18
الفيوم 22 07
بني سويف 22 07
المنيا 22 06
أسيوط 23 08
سوهاج 24 08
قنا 25 09
الأقصر 25 09
أسوان 26 10
الوادي الجديد 22 05
أبوسمبل 23 09

 

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