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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة، ولكن لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، وموجودة في السواحل الشمالية. 

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شبورة صباحا وصقيع ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الجو يومي الخميس والجمعة.. فيديو

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عواصف رملية وترابية بهذه المناطق اليوم ومفاجأة لسكان القاهرة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن الأحوال الجوية من يوم الاثنين ستتغير، وأن هناك منخفضا جويا جديدا.

ولفتت إلى أن مصادر الكتل الهوائية تختلف من يوم الاثنين، فبدلا من أن تكون قادمة من الصحراء ستكون قادمة من جنوب أوروبا، وأن البلاد تتأثر بـ منخفضين، منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي سطحي على سطح البحر المتوسط، وهذا سينتج عنه زيادة في الأمطار.

وحذرت من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، وتعرض المناطق الداخلية مثل القاهرة من أمطار، تكون من يوم الأثنين المقبل.

 

وقد أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت انخفاضا في درجات الحرارة بالنهار وبالليل، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك مرتفع جوي قادم من الصحراء، سيجعل الجو به ارتفاع بدرجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  أن اليوم هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وستكون بين درجتين لـ 4 درجات، أن الارتفاع في درجات الحرارة يبدأ من اليوم حتى يوم الأحد المقبل، وأن درجة الحرارة بالنهار ستكون مرتفعة ولكن في الليل يكون هناك انخفاضات كبيرة تصل لـ الصقيع.

الشبورة ستكون كثيفة
 

وحذرت المواطنين من الشبورة المائية التي تظهر في الصباح، وأكدت أن الشبورة ستكون كثيفة يومي الخميس والجمعة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في الساعات الصباحية.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، وأشارت إلى مفاجأة في طقس اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير، يتمثل في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية لطقس الأربعاء


وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرًا لقائدي المركبات من الشبورة المائية التي تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، إضاءة كشافات الشبورة المائية، والحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان هيئة الأرصاد  بدرجات الحرارة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 اكتوبر 20 10
بنهــــا 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
المنصورة 19 11
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 19 12
بورسعيد 20 10
الإسماعيلية 21 09
السويس 20 11
العريش 20 08
رفح 19 07
رأس سدر 21 10
نخل 18 02
كاترين 14 01
الطور 21 11
طابا 18 10
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 20 10
العلمين الجديدة 20 10
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 18 04
رأس غارب 20 13
الغردقة 23 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 16
حلايب 23 18
أبو رماد 25 17
رأس حدربة 23 18
الفيوم 20 10
بني سويف 20 08
المنيا 20 05
أسيوط 20 07
سوهاج 21 07
قنا 22 08
الأقصر 23 09
أسوان 23 10
الوادي الجديد 21 06
أبوسمبل 22 09

 

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