عواصف رملية وترابية بهذه المناطق اليوم ومفاجأة لسكان القاهرة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك تحسن واستقرار في الأحوال الجوية، بعد موجة الأمطار وحالة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد أول أمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن البلاد اليوم ستتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو، وأن اليوم لا يوجد فرص سقوط لـ الأمطار.

وتابعت :" أن العظمى على القاهرة اليوم ستكون بين 18 لـ 19 درجة في فترة النهار، وأن اليوم هناك أشعة شمس، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، تصل في بعض الأماكن لـ 5 درجات".

وأشارت إلى أن هناك محافظات سيكون بها صقيع، وشبورة مائية في الساعات الصباحية ولذلك على الجميع توخي الحذر أثناء الخروج في الصباح، أو المساء.

عواصف رملية وترابية بهذه المناطق اليوم

ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط للرياح بالمناطق الغربية، مثل مطروح وسيوة و الصحراء الغربية، وأن تلك الرياح ستكون مصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، ولكن لن تؤثر على القاهرة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أنه متوقع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 18 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 19 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 20 09

رفح 19 09

رأس سدر 20 11

نخل 17 04

كاترين 13 03

الطور 20 13

طابا 18 11

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 19 09

السلوم 19 08

سيوة 18 05

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 10

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 18 05

سوهاج 20 07

قنا 22 07

الأقصر 22 08

أسوان 23 09

الوادى الجديد 20 06

أبوسمبل 22 09