الأرصاد: استمرار انخفاض قيم الحرارة اليوم.. وفرص لسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ انخفاض قيم الحرارة سيستمر اليوم، ولكن تأثير المنخفض الجوي بطبقات العليا سيقل تأثيره على مصر، وبالتالي ستقل كمية الأمطار وتنحسر فقط في الأماكن الساحلية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: "هناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والبحر المتوسط منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها، ومع وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فإن هذا الأمر سيعمل على تكون السحل المنخفضة والمتوسطة على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط شمال الوجه البحري، وسيكون هناك فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "اليوم سيشهد استمرار انخفاض قيم الحرارة، لأن الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا ومنخفضة في درجات حرارتها، والأجواء مائلة للبرودة نهارا في معظم المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والأجواء دافئة في المناطق الجنوبية بجنوبي الصعيد وسيناء".

